اطمنوا.. تعرف على كمية لقاحات كورونا الموجودة بمصر

سعت السلطات المصرية على مدار الفترة الأخيرة على توفير لقاحات فيروس كورونا التاجي المستجد للمصريين، وذلك لتقديم الدعم الصحي للمصريين من أجل مواجهة الوباء.



وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ السعي مبكرا لتوفير لقاحات قبل انتشارها في العالم ونجح بعلاقات سياسية في توفير اللقاحات للمصريين.



وأوضح أن كميات اللقاحات تتوالى على مصر، فضلا عن تصنيع كميات محليا، مؤكدا أن الأولوية معروفة وهناك قواعد تنظم تطعيم المواطنين وهو ما يفسر شكوى من قام بالتسجيل ولم تصله رسالة الحصول على اللقاح حتى الآن.



5 لقاحات بمراكز الجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير 5 أنواع من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بـــ 539 مركزا للقاحات بالجمهورية وجميعها حصلت على الموافقات الطارئة من هيئة الدواء المصرية.



وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات المتوفرة بالمراكز هي سبوتنيك وسينوفارم واسترازينكا وجونسون وسينوفاك.



1.76 مليون جرعة أسترازينيكا

وفي الساعات الأخيرة، استلمت مصر 1.76 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا أوكسفورد، عبر مرفق كوفاكس، وتعتبر هذه الشحنة هي الثالثة بعد وصول الدفعتين الأولى والثانية عن طريق منظومة الوصول العالمي للقاحات كورونا" كوفاكس".



1.7 مليون جرعة من جونسون

كما قال الدكتور محمد عبدالفتاح مدير الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن لقاح جونسون أند جونسون موجود في مراكز تطعيم المسافرين بواقع 126 مركزا، موضحًا أن هذا اللقاح عبارة عن جرعة واحدة، ولدينا أكثر من 1.7 مليون جرعة تكفي أعداد المسافرين وبدأ التطعيم بها منذ 3 أيام.



40 مليون جرعة منتظرة

وفي تصريحات تليفزيونية، أكد مدير الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن مصر تعاقدت على نحو 40 مليون جرعة تصل تباعا، وعلى مدار الأيام المقبلة سنحصل على لقاحات جونسون أند جونسون وأسترازينيكا وفايزر».