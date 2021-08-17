عكاشة: سيطرة طالبان على كابول سيناريو مرتب

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما حدث في أفغانستان خلال الأيام الماضية دراما رغم أن بعض أحداثها مرتب وتم الاتفاق عليه وهو خروج القوات الأمريكية، ولكن مشهد الخروج وطريقة استيلاء حركة طالبان على العاصمة كابول وانضمام الولايات تحت سطوة وسلطة طالبان، عبارة عن سيناريو مرتب ومتفق عليه جرى نقض الفصل الأخير فيه من قبل طالبان.



وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك اتفاق ما خلف الستار ربما لانتقال سلطة أو تواجد في الداخل وممارسة نوع من الحكم الرشيد، ولكن ما حدث بأفغانستان كان مفاجأة للجميع وكان خارج سياق الاتفاق، وربما كان مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية نفسها.



وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشهد الانسحاب الأمريكي واستيلاء طالبان على كابول استثنائي وسيؤثر على الجوار الإقليمي لأفغانستان في المقام الأول، لافتًا إلى أن التأثير على الدول العربية سيكون في المرحلة التالية، موضحًا أن أفغانستان قد تكون فرصة أخرى لأمريكا لهدف أخرى لتكون مستنقع للصين وإيران، وربما يكون الدور التالي لأفغانستان أكثر انشغالا بمحيطه الإقليمي.

