حملة مكبرة لإزالة التعديات بحي غرب المنصورة (صور)

شنّت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء لليوم التالي على التوالي حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وإعدة الانضباط للشارع بنطاق حي غرب المنصورة.



واستهدفت الحملة، منطقة الترعة وحي الجامعة، وأحمد ماهر، ومنطقة المشاية السفلية وشارع الجمهورية.



قاد الحملة اللواء محمود عيد، حكمدار مديرية أمن الدقهلية، واللواء هشام الطوخى، مساعد مدير أمن الدقهلية، واللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة، ومحمود أسماعيل عبد الشافى نائب رئيس حى غرب المنصورة، والعميد أحمد أبوالخير، مدير إدارة مرافق الدقهلية، والعميد هشام، دياب مدير إدارة مرور الدقهلية، والعقيد اسلام رمزى، وكيل مرور الدقهلية، والرائد فاروق حماد، وكيل مرافق الدقهلية، والرائد محمود اللوزى، رئيس مباحث المرور، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق.



وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط للشارع بنطاق حى غرب المنصورة، حيث تم رفع كافة أشكال التعديات والاشغالات على الطريق، حيث تم رفع تعديات الباعة الجائلين والاكشاك والمحال التجارية والعقارات،التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.



وأشار رئيس حى غرب المنصورة إلى أن الحملات مستمرة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وإعادة هيبة الدولة والقانون بالشارع، مؤكدا" لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وفى إطار الخطة التى وضعها مدير أمن الدقهلية، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

