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ريال مدريد فارغ هذا الموسم «تقرير»

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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أصبح موسم الانتقالات الصيفية الحالية على وشك الانتهاء، ومازال فريق ريال مدريد الإسباني بدون أي صفقة جديدة بعد ضم ديفيد آلابا.

سيعاني كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد هذا الموسم، اذا لم يدعمه بيبريز رئيس النادي الملكي بصفقات جديدة، حيث فقد الميرنغي عناصر مهمة من فريقه ولم يعوض حتي الآن بلاعبين جدد.

رحل العديد من نجوم ريال مدريد هذا الموسم وتركوا فارغ كبير من خلفهم، ولم ينجح بيبريز حتي وقتنا هذا في سد هذا الفراغ.

“سيرجو راموس” الذي كانت ضربة هذا الموسم، وكان قد رحل كابتن فريق ريال مدريد السابق لفريق باريس سان جيرمان مقابل 16 مليون جنية استرليني، “فاران”  رحل لفريق مانشستر يونايتد مقابل ٥٠ مليون يورو، وتعد من أغلي صفقات البيع الذي تمت في تاريخ ريال مدريد، وكانت صفقة حزينة بالنسبة لجماهير ريال مدريد، وصفقة مميزة بالنسبة لجماهير الشياطين الحمر.

واليوم الاربعاء، تم التأكيد علي وصول اتفاق بين فريق آرسنال الإنجليزي “مارتين أوديجارد” لاعب وسط ريال مدريد، مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو، بعد أن ظهر بأنه لا يضمن التواجد في تشكيلة ريال مدريد الأساسية مع كارلو أنشيلوتي.

كما يقترب المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفتيش من الانضمام لفريق إنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم، كما نشرت تقارير أسبانية.

وفي المقابل قام ريال مدريد بصفقة يتيمة حتي الآن والتعاقد مع النمساوى ديفيد ألابا قادما من بايرن ميونخ الألماني، لمدة 5 مواسم، فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادى البافارى.

وكان يسعي إدارة الملكي في بيع أكثر من لاعب حتي يدخر المال للقيام بصفقة ضخمة هذا الصيف وضم مبابي ولكن من الواضح أن أمل رحيل الفرنسي عن نادي باريس سان جيرمان يندثر تدريجياً.

وعلي الرغم من أن مبابي يرغب في الانضمام من ريال مدريد، وأن نادي باريس سان جيرمان ليس بحاجة كبيرة للمهاجم الفرنسي بعد ضم ليونيل ميسي، ألا أن إدارة الفريق الباريسي متمسكة باللاعب بدرجة كبيرة جدًا ولن تتخلي عنه هذا الموسم.

ويكون انشيلوتي في تحدي كبير هذا الموسم، لكي يثبت نفسه ويرجع مجد الملكي بعد الموسم الماضي المخيب، ويستغل الامكانيات الذي لديه حالياً، أن لم يتم أي صفقة جديدة الميركاتو الحالي.

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