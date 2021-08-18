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تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره المصري، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري 

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي والمصري، يوم الجمعة المقبل الموافق العشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

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