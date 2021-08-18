القبض على طالب بتهمة قتل حارس مدرسة وسرقة أموالها بسوهاج

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، من ضبط طالب، بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه و300 ألف جنيه داخل درج مكتب من داخل مدرسة بسوهاج.



كان تبلغ لمركز البلينا بأمن سوهاج من مسئول مدرسة خاصة باكتشافه سرقة ( خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه و300 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازي DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر) ومقتل حارس خاص بالمدرسة.



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب.



باستهداف الطالب خلال مأموريه برئاسة القطاع، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه في تاريخ الواقعة بشراء علبة كشري ووضع كمية من سم الفئران داخلها وتوجه بها للمدرسة محل البلاغ ونظرًا لعلم حارس المدرسة لشخصه وعمل أهليته بالمدرسه قام باستضافته وقدم له المتهم علبة الكشري المشار إليها وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء وتوفي، واستولى الطالب على المسروقات (أرشد عنها) أعلى سطح مسكنه.



