التحالف المصري لبناء السد التنزاني: بدء تشغيل أول أجزاء التوربينات إنجاز

كشف أيمن عطية، نائب مدير التحالف المصري لبناء السد التنزاني، التفاصيل المتعلقة ببدء تركيب أول جزء من التوربينات في السد.





وقال "عطية" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "المشروع بالنسبة لنا تحدي وبدء تشغيل أول أجزاء التوربينات إنجاز".





وأضاف: "ربنا بيوفقنا وخطوة وراء خطوة نحتفل ببدء أول تركيب بأول جزء من التوربينات، ولكن هذا التركيب سبقه مجهود كبير وكان فيه تحديات تتعلق بظروف طبيعية وبيئية نتيجة العمل في محمية طبيعية".



