ضربة موجعة لروما الإيطالي قبل مواجهة طرابزون التركي





كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي تلقى ضربة موجعة خلال فترة التحضيرات استعدادًا لبداية الموسم الجديد، بعد اصابة أحد لاعبي الفريق الأساسيين.





وذكرت شبكة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن كريس سمولينج مدافع روما، تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء المزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة.





وأضافت أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الجيالوروسي، سيفقد أحد أهم العناصر بالفريق خلال مواجهتي طرابزون سبور وفيورنتينا.





ويستعد روما لمواجهة طرابزون سبور التركي يوم الخميس القادم في دوري المؤتمر الأوروبي، ثم سيفتتح الذئاب بطولة الدوري الإيطالي بمواجهة فيورنتينا يوم الأحد.



