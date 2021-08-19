وزير التعليم يرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن التظلمات

واستكملت: وهل التظلم سبقدم على النت وتظهر نتيجته على النت دون أن يطلع الطالب على أوراق إجابته كما بالماضى ؟ وهل اذا اتضح بعد فحص التظلم أنه لاقدر الله حصل على درجات زيادة فرضا فهل هذا معناه أنه ستتغير درجته للأسوء.





وورد سؤال من شريحة أخرى من الطلاب: هل المرحلة الأولى سيكون التقديم بالشرائح كالمعتاد لكل شريحة يوم محدد؟ وإلى الآن المدارس لم تسلم الطلاب أوراقهم وابلغوهم ان التسليم يوم السبت ومدارس اخرى الاحد فكيف ذلك والتقديم السبت ؟



ورد عليها الوزير قائلا: هذه الخطوة التي اسردها هي اجابة علي ما طرحتيه وهي:



١) يقدم التظلم ويحضر الدور الثاني.

٢) التظلم ونتيجته الكتروني والاطلاع على الورقة الكتروني كذلك كما شرحنا.

٣) لا استطيع تناول اسئلة التنسيق لانها من شأن التعليم العالي.

٤) نحن نتعامل مع المواعيد، نستلم في المدارس ثم نتوجه للتنسيق ونحن سوف نبلغهم بهذا.

سألت ولي أمر وزير التربية والتعليم عبر جروب يوميات المعلم المصري قائلة: ورد إلينا الكثير من الاستفسارات بشان تقديم التظلمات، هل يمكن لطالب لديه ملحق أن يقدم التظلم على المادة التى لديه فيها الملحق وهل سيمتحن المادة بالفعل رغم أنه قدم فيها تظلم نظرا لتداخل أوقات التظلم والنتيجة مع الدور الثانى ؟