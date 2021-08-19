الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.



