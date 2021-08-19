Advertisements

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من السيد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كل الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ومن جانبه؛ أكد الرئيس دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود مصطفى الكاظمي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق، مشددًا سيادته على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء علي المستوي الثنائي او في اطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر العراق السيسي

أخبار تهمك

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحدد بديل مبابي

منذ 42 دقيقة

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ يومين

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يستقر على بديل دينامو برشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:58 ص

ريال مدريد يحدد بديل مبابي

01:40 م

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

12:16 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان