Advertisements

أغنية"اتقل" لعمرو دياب تتصدر iTunes مصر

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


تصدرت أغنية "اتقل" للهضبة عمرو دياب، iTunes مصر باحتلالها المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على التطبيق.

أغنية"اتقل" من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

في سياق آخر نشرت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، منذ ساعات فيديو يتضمن تغطية حفل الفنان عمرو دياب في الماسة. 

وقد بدأ الهضبة حفل العلمين بأغنية "يا أنا يا لأ"، وقدم فاصلًا من أجمل أغنياته مثل، يتعلموا، وياه، يوم تلات، قدام مرايتها، أماكن السهر، بحبه، نغمة الحرمان، الجو جميل، وزي ما انتي.

كما قدم أحدث أغانيه التي صدرت هذا الصيف مثل وأحلى ونص، إتقل، وسط تفاعل الجمهور معه حيث شاركوه الغناء من حين لآخر.

وشهد الحفل موقفًا إنسانيًا حيث صعد إلى خشبة المسرح شاب من ذوي الهمم، وحياه عمرو دياب واستقبله والتقط معه الصور.

أغنية"اتقل" لعمرو دياب تتصدر iTunes مصر
أغنية"اتقل" لعمرو دياب تتصدر iTunes مصر

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 25 دقيقة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مبابي يخبر باريس سان جيرمان بالقرار النهائي

منذ ساعتين

ريال مدريد يحدد بديل مبابي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يستقر على أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

مؤشر قوي يقرب كيليان مبابي من الأنتقال لريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

ارسنال يقترب من ضم جوهرة ريال مدريد

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

03:26 م

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:58 ص

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

02:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان