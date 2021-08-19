أغنية"اتقل" لعمرو دياب تتصدر iTunes مصر



أغنية"اتقل" من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد إبراهيم.



في سياق آخر نشرت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، منذ ساعات فيديو يتضمن تغطية حفل الفنان عمرو دياب في الماسة.



وقد بدأ الهضبة حفل العلمين بأغنية "يا أنا يا لأ"، وقدم فاصلًا من أجمل أغنياته مثل، يتعلموا، وياه، يوم تلات، قدام مرايتها، أماكن السهر، بحبه، نغمة الحرمان، الجو جميل، وزي ما انتي.



كما قدم أحدث أغانيه التي صدرت هذا الصيف مثل وأحلى ونص، إتقل، وسط تفاعل الجمهور معه حيث شاركوه الغناء من حين لآخر.



وشهد الحفل موقفًا إنسانيًا حيث صعد إلى خشبة المسرح شاب من ذوي الهمم، وحياه عمرو دياب واستقبله والتقط معه الصور.





تصدرت أغنية "اتقل" للهضبة عمرو دياب، iTunes مصر باحتلالها المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على التطبيق.