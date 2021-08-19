خالد الجندي: الناس اختصرت عبادة الشكر في سجدة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عمل الشكر هو أحد العبادات لله سبحانه وتعالى، من أجل ثبات ودوام وثبوت النعمة.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس أن الناس اختصرت الشكر في سجدة.



وتابع: "فيه حاجة اسمها عمل الشكر، صيام الشكر، سجدة الشكر، ولكن الناس اختصرتها في سجدة، فيقول الله عز وجل "وقليل من عبادي الشكور"، ولكن الموضوع طلع أكبر من كده، فأنت لما تروح تزور مريض ده شكر لله على دوام الصحة لديك".





