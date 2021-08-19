وزير التعليم: "اللي جايب 70% هيدخل كلية محترمة"

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، تقيس مستويات الفهم، مشيرًا إلى أنه كان هناك توقعات وأسئلة شبه متعارف عليه في السنوات السابقة ولكن هذا تغير تمامًا.



وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس: "ده كان سلو التعليم المصري لمدة طويلة، الامتحانات كانت بتقيس قدرة الطالب على التذكر، ولكنها لا تقيس مستويات إدراكية الفهم والتطبيق والتحليل".



وتابع: "غيرنا طريقة التقييم للطلاب لقياس مستوى الفهم، وقمنا بمساعدة الطلبة والتحضير لهذه الامتحانات، وتم إتاحة نواتج التعلم بمصادر رقمية تساعدهم على الفهم وعلشان كده أعطناهم التابلت وعلى مدار السنتين كان فيه مقاومة كبيرة وعدم التصديق ولكن الناس راحوا الدروس اللي بتحضر الطلاب إلى القديم ولم يلتفتوا إلى هذه المصادر".



واستطرد: "عملنا امتحانات تجريبية قبل الثانوية العامة، وعملنا في أولى وثانية ثانوية اختبارات مكنش الاهتمام بها، ولكن كان فيه طلبة مدربة على هذا والنتيجة أفرزت هذا، في السابق كانت الامتحانات تقيس تحليل للتذكر ولكن الآن أصبح هناك تحليل لمجموعة أخرى من المهارات ونتيجة هذا القياس أفرز مستويات الطلاب المتفاوتة".



واستكمل حديثه: "في السنوات السابقة اعتدنا لأسباب بعضها سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أن 37% جايب فوق التسعين و22% جايبن فوق الـ80، يعني 60% يجيبوا فوق الـ80%، اتعودنا على هذه الأرقام وأولياء الأمور اعتقدوا أن الأولاد شاطرين جدًا".



وأوضح: "قمنا بتطوير مهارتهم بشيء جديد مش كل الطلبة كانوا جاهزين لهذه الاختبارات وحصل تفاوت لاستمرار سطوة الدروس الخصوصية اللي بتوهم أولياء الأمور عن هذا وكان فيه نوع من الجدل، ولكن الناس اللي مشيت وراء النصيحة نجحت وحجزت مقاعد لها في نفس الجامعات، يعني اللي جايب 70% هيدخل كلية محترمة".

