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برلماني: آن الأوان لفتح ملف الإيجار القديم (فيديو)

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإيجار القديم مشكلة قديمة، وآن الأوان لفتح الحوار في مشكلة الإيجار القديم؛ وأولها حق الملاك.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "وإحنا بندور على حق الملاك يجب أن ننظر إلى المراكز الاجتماعية والمالية وأصحاب المعاشات والطبقات المحدودة الساكنة في هذه الأملاك".

وتابع: "اعتدنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نفتح موضوع نخلصه"، مؤكدًا أن الأمر ليس مستحيلًا، وأن الحلول فيه موجودة، والحقوق فيه محفوظة للجميع، ويجب حلها حلًا جذريًا، لافتًا إلى أن الحلول الجزئية بين المالك والمستأجر لا تفيد.

الكلمات المفتاحية

ملف برلماني الايجار القديم

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