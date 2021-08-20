أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

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أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:01 ص
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر تطورات ملف المدرب العام الذي سيتواجد ضمن الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر والذي سيخلف الجنوب إفريقي كافين جونسون الذي بات قريبًا من الرحيل عن النادي نهاية الموسم.
وترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي عن اقتراب جونسون من الرحيل عن الجهاز الفني للفريق الأحمر بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية في جنوب إفريقيا.
وقال المصدر إن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قام بتزكية عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب للتواجد كمدرب عام في الجهاز الفني مع بيتسو موسيماني.
وأضاف المصدر بأن محسن صالح يرى بأن عماد النحاس مدرب مميز وقادر على تقديم الإضافة في منصبه ورشحه للجهاز الفني للتواجد معه.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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