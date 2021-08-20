أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر تطورات ملف المدرب العام الذي سيتواجد ضمن الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر والذي سيخلف الجنوب إفريقي كافين جونسون الذي بات قريبًا من الرحيل عن النادي نهاية الموسم.





وترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي عن اقتراب جونسون من الرحيل عن الجهاز الفني للفريق الأحمر بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية في جنوب إفريقيا.





وقال المصدر إن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قام بتزكية عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب للتواجد كمدرب عام في الجهاز الفني مع بيتسو موسيماني.









وأضاف المصدر بأن محسن صالح يرى بأن عماد النحاس مدرب مميز وقادر على تقديم الإضافة في منصبه ورشحه للجهاز الفني للتواجد معه.





ويستعد الأهلي لمواجهة المصري غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



