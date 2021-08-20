Advertisements

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر تطورات ملف المدرب العام الذي سيتواجد ضمن الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر والذي سيخلف الجنوب إفريقي كافين جونسون الذي بات قريبًا من الرحيل عن النادي نهاية الموسم.

وترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي عن اقتراب جونسون من الرحيل عن الجهاز الفني للفريق الأحمر بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية في جنوب إفريقيا.

وقال المصدر إن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قام بتزكية عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب للتواجد كمدرب عام في الجهاز الفني مع بيتسو موسيماني.


وأضاف المصدر بأن محسن صالح يرى بأن عماد النحاس مدرب مميز وقادر على تقديم الإضافة في منصبه ورشحه للجهاز الفني للتواجد معه.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موسيماني مدرب الاهلي الأهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

منذ أقل من ساعة

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أخر تطورات ملف مؤمن زكريا مع الأهلي

أخر تطورات ملف تجديد الأهلي لعقد فايلر

خاص- نكشف أخر تطورات تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر

مدرب الأهلي يكشف أخر تطورات ملف التجديد

تطورات جديدة بشأن ملف رمضان صبحي مع الأهلي

آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان