تعليق أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم بعد وصوله للمنصب

قال رضا عبد السلام، أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم، إن رحلته طويلة في العمل الإذاعي، وبدأت منذ 30 عامًا، لافتًا إلى أنه لديه إعاقة في يديه مما سببت له الكثير من الصعوبات.



وتابعت "عبد السلام"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، مساء اليوم الخميس،: "تعلمت تعليمًا محترمًا ثم بدأت في العمل الإذاعي رغم العوائق والصعوبات".



وأشار إلى أنه وصل إلى منصب كبير المذيعين، ويعدها وصل لمنصب رئيس إذاعة القرآن الكريم؛ لتاريخه المهني والوظيفي وأخلاقه.

