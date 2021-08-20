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انطلاق دوري مستقبل وطن للموسم الثالث بمدينة الغردقة (صور)
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:46 ص
محمد طه - تصوير هيام على
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افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة فاعليات الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن التي انطلقت مساء الخميس بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة بحضور اللواء عاطف وجدي ممثلًا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وعدد من وكلاء الوزارات وممثلي الأزهر والكنيسة والقيادات الشعبية بمدينة الغردقة.
ومن جانبه نقل اللواء "عاطف وجدي" السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر تحيات اللواء عمرو حنفي لجميع الحضور معربًا عن تمنياته بالتوفيق لجميع الفرق المشاركة بالبطولة مؤكدًا على دعم الدولة الكامل للشباب والرياضة.
ومن جانبه أكد "عماد سيف الدين" أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر على تضافر كافة الجهود لإخراج الدوري في صورة مميزة تليق باسم البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة التعاون وتسخير كافة الإمكانات من أجل نجاح الدوري.
وانطلقت مباراة الافتتاح بين فريقي بيريفيرد والفيروز وانتهت بفوز الفريق الأول بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين ليصعد الفريق الفائز لمواجهة فريق المرعب بدور الـ8، تلاها فوز فريق السلام على فريق البحر الأحمر بخمسة أهداف مقابل لا شئ ليقابل الفائز فريق ميلانو في دور الثمانية.
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن دوري مستقبل وطن يستهدف المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة في كافة مدن المحافظة؛ وذلك خلال الفترة من 19 أغسطس الحالي حتى 26 سبتمبر المقبل تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم".
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