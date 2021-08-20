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عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:43 ص
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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير نتائج الثانوية العامة على للنصب على الناس وللتشكيك في التصحيح.
وعرض "شوقي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض الصور عن تغيير النتائج، وعلق عليها قائلا: "الصورة المرفقة والمتداولة على المواقع مزورة بالكامل وبسذاجة أيضا لأن البيانات المعروضة من نظام الوزارة لا تعرض النسبة المئوية ولا تستخدم كلمة "بيانات الطالب" بل "البيانات الشخصية".
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