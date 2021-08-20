عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

























حسم نبيل عماد دونجا قائد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز اتفاقه مع مسئولى نادى الزمالك على خطوة التواجد ضمن صفوفه خلال الموسم الجديد.





ولكن كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أنه ما يزال هناك خلافات فى المفاوضات مع إدارة الفريق السماوى.





وعلى الجانب الآخر يحاول مجلس إدارة نادى الزمالك لمحاولة حسم الصفقة فى نهاية الموسم والاتفاق على الأمور المادية مع إدارة الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة.



