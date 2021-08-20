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موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة أمام المصري
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:32 ص
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويستعيد النادي الأهلي بعض العناصر المصابة إلى صفوفه، خلال مواجهة المصري بمسابقة الدوري المصري.
وتشير بعض المصادر داخل النادي الأهلي، عن جاهزية أيمن أشرف، وحسين الشحات، وبدر بانون، للمشاركة فى لقاء المصري البورسعيدي.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.
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