Advertisements

موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة أمام المصري

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعيد النادي الأهلي بعض العناصر المصابة إلى صفوفه، خلال مواجهة المصري بمسابقة الدوري المصري.

وتشير بعض المصادر داخل النادي الأهلي، عن جاهزية أيمن أشرف، وحسين الشحات، وبدر بانون، للمشاركة فى لقاء المصري البورسعيدي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري المصر المصري الدوري الاهلي

أخبار تهمك

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 19 ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الهند ستجل أكثر من 36 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 14 دقيقة

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مجازر جماعية.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

لاسارتي يطلب تجهيز ثلاثي الأهلي لمواجهة المقاصة

"مقدمات العقود" تطفو فوق سطح الأهلي

"بديل" رمضان صبحي "صداع" في الأهلي

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:43 ص

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان