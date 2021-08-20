موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة أمام المصري









يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويستعيد النادي الأهلي بعض العناصر المصابة إلى صفوفه، خلال مواجهة المصري بمسابقة الدوري المصري.





وتشير بعض المصادر داخل النادي الأهلي، عن جاهزية أيمن أشرف، وحسين الشحات، وبدر بانون، للمشاركة فى لقاء المصري البورسعيدي.



