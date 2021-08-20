موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا على نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.









وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي التعاون والهلال، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.









وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي.









ويحتل الهلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد التعاون في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة.