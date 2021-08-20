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شك في سلوكها.. رجل يسكب "مياه نار" على زوجته: "علشان تعرف تخلعني"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تفاصيل صادمة كشفتها التحقيقات حول واقعة اتهام شخص بتشويه زوجته بمادة حارقة في منطقة العمرانية، غرب المحافظة، وتبين أن الزوج اشترى "مياه النار"، من العباسية بمحافظة القاهرة، قبل أن يتوجه إلى منزله بمنطقة الهرم.

وأشارت التحقيقات أن المتهم قرر ارتكاب فعلته، لشكه في سلوكها وأنها سيئة السمعة، لكن التحريات لم تثبت روايته.. "مفيش دليل على كلامه".

وواصلت التحقيقات أن السيدة حالتها الصحية مستقرة، ومصابة بحروق في اليدين والرجلين، دون وجود حروق بالوجه.

وبينت التحريات، أن المتهم تزوج المصابة منذ 8 سنوات دون إنجاب أطفال ما تسبب في تكرار الخلافات بينهما.

ومع تفاقم الخلافات اضطرت الزوجة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها بعد وصول الحياة الزوجية بينهما إلى استحالة العيش تحت سقف منزل واحد.

حالة من الغضب انتابت الزوج فقرر الانتقام منها وانتظرها لحين مغادرتها محل عملها "خادمة في أحد المنازل" وسكب عليها مادة حارقة "مياه نار"، ما تسبب في إصابتها بحروق متفرقة بالجسم نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوة من مباحث العمرانية من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، قائلا: "علشان تعرف تخلعني".


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولى النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

مياه نار رجل خلع الشك في السلوك الزوجة

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