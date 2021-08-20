Advertisements

"متاحف مصرية بعيون عالمية".. دورة تدريبية بالمتحف الإسلامي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أعلن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة عن بدء دورته التدريبية لعام ٢٠٢١م بعنوان: "متاحف مصرية بعيون عالمية"، والموجهة بشكل خاص لطلاب آثار وتاريخ وإرشاد سياحي.

وتهدف الدورة للتعريف بعلوم ورسالة المتاحف، وكذا الفنون الإسلامية في العالم الإسلامي، وذلك بدءً من ٢٩ أغسطس حتي ١٥ أكتوبر، وعلى من يرغب بالمشاركة ملئ الاستمارة المرفقة.

الرابط من هنا


اقرأ أيضًا

كما أعلن المتحف عن تنظيم المعرض الثانى لمسابقة التصوير الفوتوغرافي "عدسة الفن الإسلامي"، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين المتحف ونادي عدسة للتصوير.

وتنطلق غدًا السبت الساعة الثانية ظهرًا بقاعة العرض المؤقت 2 في متحف الفن الإسلامي معرضًا للمشاركين في المسابقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشارك في هذه المسابقة ٢١٨ فنان فاز منهم ٥٨ فنان ب ٦٨ عمل فني مختلف للمعرض مع فوز ٧ مشاركين بالجوائز الأولى.

الكلمات المفتاحية

متحف الفن الاسلامي متاحف دورة تدريب جة الفجر

أخبار تهمك

تقرير - هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

منذ 37 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مدير ترميم المتحف الإسلامي: استعدنا 170 قطعة أثرية من قلب الدمار (صور)

معرض برعاية المتحف الإسلامي في السويس احتفالًا بذكرى افتتاح القناة

5 متاحف فسحتك في الشتاء بأقل تكلفة لكل أفراد الأسرة

السبت.. إعلان نتيجة مسابقة "عيون الكاميرا" في المتحف الإسلامي

رئيس التدريب بالمتحف الإسلامي: 175 خريجًا أصبحوا قادرين على التعامل مع زوار المتاحف (فيديو)

اليوم.. انطلاق "معرض التاج الفوتوغرافي" بمتحف قصر المنيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

03:31 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

02:29 م

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

04:38 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم