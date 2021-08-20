"متاحف مصرية بعيون عالمية".. دورة تدريبية بالمتحف الإسلامي

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كما أعلن المتحف عن تنظيم المعرض الثانى لمسابقة التصوير الفوتوغرافي "عدسة الفن الإسلامي"، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين المتحف ونادي عدسة للتصوير.



وتنطلق غدًا السبت الساعة الثانية ظهرًا بقاعة العرض المؤقت 2 في متحف الفن الإسلامي معرضًا للمشاركين في المسابقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وشارك في هذه المسابقة ٢١٨ فنان فاز منهم ٥٨ فنان ب ٦٨ عمل فني مختلف للمعرض مع فوز ٧ مشاركين بالجوائز الأولى.

أعلن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة عن بدء دورته التدريبية لعام ٢٠٢١م بعنوان: "متاحف مصرية بعيون عالمية"، والموجهة بشكل خاص لطلاب آثار وتاريخ وإرشاد سياحي.وتهدف الدورة للتعريف بعلوم ورسالة المتاحف، وكذا الفنون الإسلامية في العالم الإسلامي، وذلك بدءً من ٢٩ أغسطس حتي ١٥ أكتوبر، وعلى من يرغب بالمشاركة ملئ الاستمارة المرفقة.