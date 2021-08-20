كارتيرون يتحفظ على ضم نجم منتخب مصر













أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحفظه على التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة.





وعبر كارتيرون عن عدم قناعته بالمستوى الذي قدمه كريم العراقي في الفترة الأخيرة، على الرغم من تألقه في مناسبات سابقة بقميص المصري والمنتخب الأولمبي.





كما دفع تألق التونسي حمزة المثلوثي، كارتيرون للتحفظ على اتمام صفقة العراقي على الرغم من طلب الزمالك بشكل رسمي الحصول على خدمات اللاعب.



