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كارتيرون يتحفظ على ضم نجم منتخب مصر

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحفظه على التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة.

وعبر كارتيرون عن عدم قناعته بالمستوى الذي قدمه كريم العراقي في الفترة الأخيرة، على الرغم من تألقه في مناسبات سابقة بقميص المصري والمنتخب الأولمبي.

كما دفع تألق التونسي حمزة المثلوثي، كارتيرون للتحفظ على اتمام صفقة العراقي على الرغم من طلب الزمالك بشكل رسمي الحصول على خدمات اللاعب.

ويشغل مركز الظهير الأيمن في الزمالك ثلاثة لاعبين بتناوبون على المشاركة، وهم حمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد عيد.

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كريم العراقي كارتيرون المصري الزمالك الدوري المصري

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