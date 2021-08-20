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برلماني سابق عن قانون الإيجار القديم: الرئيس وضع يده على المشكلة (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب السابق، على ضرورة احترام الملكية وفقًا للوضع الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى أن المالك والمستأجر كلاهما حصلا على دعم من الدولة.

وقال "نصر الدين" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة: "الرئيس حط ايده على المشكلة ووصفها في فقرتين أو ناحيتين أدق من اي وصف وهي صلب اي مشروع لاعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر".

وأضاف: "في الجزئية الخاصة بالملكية، لو أنا عندي بيت قيمته الايجابية أكثر من 2 مليون جنيه، والقيمة الإيجارية لجميع شققه 200 جنيه، ما قيمة الـ200 جنيه بالنسبة للإيجار أو للحياة الطبيعية".

وتابع: "هناك عقارات ومتعددة الطوابق تؤجر بـ90 جنيه في الشهر، وهذا كان سبب تقدمي بمشروع بالبرلمان السابق لحل هذه الأزمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر".

واستطرد: "لابد من حصول المالك على حقه وكمان أحافظ على كيان الرجل الساكن، ولذلك اقترحنا تقسيم قيمة الزيادة الايجارية على 4 أو 5 سنوات"، لافتًا إلى أن المسكن يمثل 10 أو 15% من قيمة دخل الفرد.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب قانون الايجار القديم السيسي البرلمان الايجار القديم

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