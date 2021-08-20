والدة "شهيد لقمة العيش" بالدقهلية: "خرج عشان يصرف علينا جالي مدبوح" (صور)

خيم الحزن علي أهالي قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تزامنًا مع تشيع جثمان الطفل "سيف" شهيد المعروف مؤخرًا في الدقهلية بـ"شهيد لقمة العيش"، الذي عثر عليه مذبوحًا وملقي علي طريق برقين طرانيس.



وخرج أهالي القرية في جنازة مهيبة لتشيع جثمان الطفل، مطالبين بسرعة ضبط الجناه وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتحقيق القصاص من القتلى.





وردد الأهالي خلال الجنازة هتافات: "لا إله اإلا الله.. والشهيد حببب الله.. حسبي الله ونعم الوكيل".







وكشفت مها والدة الطفل، عن اللحظات الأخيرة لنجلها قبل تعرضه للحادث، وقالت: "رجل الإسعاف قالي ابنك مدبوح على الطريق".



وأضافت وعينيها تملئها الدموع: "ابني كان محترم وأخلاقه عالية.. ونام ودموعه على خده امبارح، وخرج أبوه الصبح الشغل، ورجع عشان ابني سيف يكمل شغل على التوك توك مكانه أبوه مريض السكر.. يجيلي مدبوح؟!".



واستكملت حديثها وقالت: "كانت آخر كلماته قالي.. عايزة حاجة يا مها.. عايزة حاجة يا ست الكل.. وخرج عشان يرجع ملفوف".





وتابعت: "كان سندي وبيضحي بنفسه عشانا.. اتعرض لحادثة في التوك توك بتاعه من أسبوع ورفض التعويض وقال أنا مسامح.. يتقتل في النهاية.. مصعبش عليهم؟!.. منهم لله.. عاوزة حقه.. ماينفعش حقه يروح".





وكان طريق السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، شهد العثور علي جثة شاب في العقد الثاني من عمره 17 عامًا وبه طعنات نافذة بالرقبة وبأنحاء متفرقة بجسده غارقًا في دمائه.



وتكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة السنبلاوين، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق التوك توك، وأشارت التحريات المبدئية إلى أن دافع القتل هو سرقة التوك توك الذي يعمل عليه القتيل.