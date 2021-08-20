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بورصة تونس تختتم تعاملات اليوم على ارتفاع 0.14%

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
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اختتمت بورصة تونس، تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة "توناندكس" بنسبة 0.14 %، ليصل عند 7322.92 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.823 مليون دينار تونسي أي بنحو 1.009 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 14 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.

ويشار إلى أن بورصة تونس وتسمى رسميا بورصة تونس للأوراق المالية منذ 15 نوفمبر 1995، هي سوق للأوراق المالية تأسست في فبراير 1969 ومتمركزة في تونس العاصمة، هذه البورصة مسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق التونسية وسنداتها الضمانية. المساهمين هم الشركات الموجودة في البورصة، مؤشر البورصة الرئيسي هوتونانداكس (Tunindex).

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