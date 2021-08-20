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كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري.

وقال كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي :  سعيد بالفوز اليوم على سيراميكا كليوباترا الفوز مهم وأنا راضي عن أداء جميع اللاعبين".

وأضاف :" سعيد بروح الفريق اليوم فهم قدموا المطلوب، مؤكداً على مواجهة خصم قوي خصوصا أن الشوط الأول كان الهواء يلعب عكسنا".

واضاف :" أحب ان اشيد بمستوى اللاعبين في مباراة اليوم، مشيراً إلى أن فريق سيراميكا لعب مباراة كبيرة وكانوا متحمسين جدا كنت أتمنى أن أراهم يلعبوا بنفس الشكل أمام الأهلي".

وواصل تصريحاته قائلا :" الجميع لابد أن يفهم اننا من اجل المنافسة على جميع البطولات وان ننافس فريق كبير مثل الأهلي يجب ان نقوم بعملية التدوير جميع اللاعببه لابد ان تتقبل مبدأ المشاركة".
 
وعن موقف محمود عبدالرحيم جنش قال:" كان من المقرر أن يجلس على مقاعد البدلاء ولكنه ترك المعسكر لذلك سيخرج اللاعب من حساباتنا خلال الفترة المقبلة".

وأردف :" نمتلك رئيس نادي متفاهم وسيتم عقد جلسة معه لإتخاذ القرار المناسب بخصوص جنش ".

وأختتم :" لا أريد الحديث عن نهاية الدوري أمامنا مباراتين لذلك الفريق راحة من مران الغد لمنحهم وقت للاحتفال مع أسرهم بفوز اليوم مشيراً الى العودة مرة أخرى للتدريبات يوم الأحد ثم ندخل معسكر مغلق لمدة يومين قبل مباراة الإنتاج".

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كارتيرون جنش الزمالك الدوري المصري أبو جبل

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