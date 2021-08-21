صحة الدقهلية تشيد بجهود الفرق المتحركة للقاح كورونا



وأشار وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.



وأكد مكي أن التطعيم آمن وبالمجان لجميع المواطنين وحث جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد www.egcovac.mop.gov.eg.





تشهد صحة الدقهلية جهودا مكثفة لجميع الفرق الطبية بجميع مراكز اللقاح واستمرار تفعيل الفرق المتحركة بأنحاء محافظة الدقهلية.واعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استمرار فعاليات التطعيم بجميع مراكز اللقاح بأنحاء المحافظة.كما أوضح وكيل صحة الدقهلية استمرار تفعيل عمل الفرق المتحركة حتي يصل اللقاح لكافة مواطنى الدقهلية الغير القادرين على التسجيل وذلك بكافة المصالح الحكومية والنوادي والنقابات والاسواق وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة، وأوضح مكي أنه تم تفعيل فرق داخل المستشفيات لخدمة جميع المترددين على العيادة الخارجيه والتسجيل لهم وإعطائهم التطعيم .