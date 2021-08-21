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"بأي ذنب حُرقوا".. أب يسكب البنزين على زوجته وابنتيه ببني سويف

السبت 21/أغسطس/2021 - 02:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقيت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق في جسدها من الدرجات الثالثة بنسبة 70%، حيث سكب والدها البنزين عليها برفقة والدتها وشقيقتها الصغرى، وأضرم فيهم النيران بسبب خلاف على بيع الشقة. 

تفاصيل الحادث
كان أقدم "أب" على إشعال النيران فى زوجته و2 من أبنائه البنات، اليوم السبت، بعد قيامه بسكب مواد مشتعلة "بنزين" عليهن داخل منزلهم بالجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق لبنى سويف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي حيث تبين أن المصابين وهم الأب "أحمد.م.ح" 51 سنة، مصابًا بحروق باليد، وزوجته "آمال.ق.م" 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه والذراعيين والساقيين بنسبة 40٪ من مساحة الجسم، واثنين من الأبناء وهم "فاطمة" 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالجسم بنسبة 70 ٪، من مساحة الجسم، و"أسماء"16 سنة، مصابة بحروق بالجسم بنسبة 40 ٪ من مساحة الجسم.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الأب قام بسكب مواد مشتعلة "بنزين" على زوجته وأبنائه لخلافات زوجية ورغبة الأب فى بيع شقتهم ورفض الأسرة لذلك، وتم احتجاز الأم وأبنائها البنات داخل قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصي لعمل الغيارات الطبية اللازمة على الأماكن المصابة بالجسم.

وتمكنت مباحث بندر بنى سويف من ضبط الأب وجارٍ عرضه على النيابة العامة لسماع أقواله.

الكلمات المفتاحية

سكب البنزين بني سويف أب

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