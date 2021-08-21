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رئيس المكتب السياسي في طالبان يبحث في كابل لبحث تشكيل حكومة أفغانية

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:31 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
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وصل رئيس المكتب السياسي في طالبان عبد الغني برادر، اليوم السبت، إلى كابل لبحث تشكيل حكومة أفغانية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

طالبان تشكيل الحكومة الأفغانية

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