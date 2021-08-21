Advertisements

جدول مواعيد منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

السبت 21/أغسطس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات منتخب مصر الأول، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

ووقع المنتخب المصري، في المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، حسب ما أوضحت القرعة التي تم سحبها قبل يومين.

مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا:

الجولة الأولى- مصر ضد نيجيريا، يوم 11 يناير 2022، عند الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية- مصر ضد غينيا بيساو، يوم 15 يناير 2022، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة- مصر ضد السودان، يوم 19 يناير 2022، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

الكلمات المفتاحية

نيجيريا مصر الكاميرون أس الأمم الأفريقية

أخبار تهمك

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ ساعة

حكاية "شهد"| اغتصبها والدها.. ورحلة هروبها كشفت المستور

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

منذ 36 دقيقة

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 6 ساعات

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يقرر استعادة نجم الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و نصف

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم الملكي وراء غضب راموس من ريال مدريد

منذ ساعة

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة غانا وغينيا بيساو في كأس الامم الافريقية والقنوات الناقلة

عاجل - نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 تبدأ الآن (تعرف على مجموعة مصر)

عاجل.. نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون

عاجل.. مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2022

تعرف على مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

موعد مباراة مصر ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

04:31 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم