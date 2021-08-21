جدول مواعيد منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية





يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات منتخب مصر الأول، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.





ووقع المنتخب المصري، في المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، حسب ما أوضحت القرعة التي تم سحبها قبل يومين.





مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا:





الجولة الأولى- مصر ضد نيجيريا، يوم 11 يناير 2022، عند الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.





الجولة الثانية- مصر ضد غينيا بيساو، يوم 15 يناير 2022، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.





الجولة الثالثة- مصر ضد السودان، يوم 19 يناير 2022، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.



