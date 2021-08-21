القاهرة 36 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ21 من أغسطس 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس غداً





وتوقعت الهيئة أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





حالة الطقس غدا الأحد





وأشارت "الأرصاد" إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.





حالة البحر والأمواج





وأضافت: "تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية".





درجات الحرارة المتوقعة غدا في جمهورية مصر العربية





القاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 26

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

بلطيم 32 25

وادي النطرون 35 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 37 22

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 33 17

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 25

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

ابو رماد 38 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 29





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:





العظمى الصغرى

مكة 41 31

المدينة 45 33

الرياض 45 32

المنامة 41 34

أبو ظبى 41 32

الدوحة 42 34

الكويت 44 30

دمشق 39 20

بيروت 31 28

عمان 34 22

القدس 29 23

غزة 31 25

بغداد 46 29

مسقط 32 30

صنعاء 27 17

الخرطوم 38 27

طرابلس 30 23

تونس 35 23

الجزائر 29 24

الرباط 27 20



