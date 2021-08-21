Advertisements

القاهرة 36 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:32 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ21 من أغسطس 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غداً

وتوقعت الهيئة أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد

وأشارت "الأرصاد" إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحر والأمواج

وأضافت: "تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية".

درجات الحرارة المتوقعة غدا في جمهورية مصر العربية

القاهرة 36 26
الإسكندرية 32 25
طنطا 36 25
شبين الكوم 36 26
دمنهور 35 26
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 36 25
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 24
بلطيم 32 25
وادي النطرون 35 25
مطروح 31 25
السلوم 32 24
سيوة 37 22
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 36 24
نخل 36 18
نويبع 39 28
طابا 37 25
كاترين 33 17
الطور 35 27
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 37 27
الفيوم 37 25
بني سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 25
قنا 41 26
الأقصر 41 26
أسوان 42 27
إدفو 42 27
أبو سمبل 41 26
الوادي الجديد 41 26
شلاتين 38 27
ابو رماد 38 28
حلايب 36 28
رأس حدربة 36 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 41 31
المدينة 45 33
الرياض 45 32
المنامة 41 34
أبو ظبى 41 32
الدوحة 42 34
الكويت 44 30
دمشق 39 20
بيروت 31 28
عمان 34 22
القدس 29 23
غزة 31 25
بغداد 46 29
مسقط 32 30
صنعاء 27 17
الخرطوم 38 27
طرابلس 30 23
تونس 35 23
الجزائر 29 24
الرباط 27 20

الكلمات المفتاحية

رجة الحرارة حالة الطقس غدا والحرارة حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الأرصاد

أخبار تهمك

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ 40 دقيقة

ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم الملكي وراء غضب راموس من ريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ 13 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر حالة الطقس غدا الإثنين 24/2/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا 29 مارس 2020

القاهرة 29.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم شم النسيم

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافطات مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء في جمهورية مصر العربية

أمطار وبرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

05:59 م

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

05:01 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements