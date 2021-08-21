"التعليم العالي" تكشف موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة





وأكد نجم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن المرحلة الثانية ستنطلق عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل.





وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التنسيق في المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم العالي، موضحًا أنه ربما يتم الإعلان عن المرحلة الثانية خلال 7 أو 9 أيام.



وأوضح أنه لا يستطيع تحديد المقاعد المحددة للقطاع الطبي أو غيره لأن هذا يعتمد على تسجيل الرغبات والمقاعد داخل الكليات، متوقعًا أنه يقل تنسيق الطب وطب أسنان والتنسيق بالكليات عمومًا عن الأعوام الصادرة.



ومن ناحية أخرى أوضح أن هناك خطة من أجل تلقيح أعضاء هيئة التدريس والطلاب المستجدين ضد فيروس كورونا، مع إجراء الكشف الطبي.

