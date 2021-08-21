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تنسيق المرحلة الأولى 2021.. تعرف على خطوات تسجيل الرغبات

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يريد الطلاب معرفة خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2021، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي طرح رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2021 للعمل بشكل رسمي على مدار اليوم.

تنسيق المرحلة الأولى 2021

وذكر موقع التنسيق الإلكتروني الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الاولى من الثانوية العامة (تنسيق 2021) للشعب الثلاث كما يلي:

-  88.4% الحد الادنى لتسجيل رغبات الشعبة العلمية - علمي علوم : 362.5 درجة.

- 80% الحد الادنى لتسجيل رغبات الشعبة الهندسية - علمي رياضة أو شعبة الرياضيات : 328 درجة.

- 65% الحد الادنى لتسجيل رغبات الشعبة الأدبي – أدبي : 269.5 درجة.

رابط تسجيل رغبات في تنسق المرحلة الأولى 2021

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة 2021 من خلال الرابط التالي من هنا، أو ما يطلق عليه تنسيق المرحلة الاولى ووضع عبارة (التسجيل مفتوح للمرحلة الاولى وكتب درجات الحد الادنى للمرحلة للشعب الثلاثة).

كما يمكنك الآن البدء فى تسجيل رغبتك عبر الدخول على رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة لطلاب المرحلة الاولى.

خطوات تنسيق المرحلة الأولى 2021

بعد الدخول على الرابط بأعلي سيطلب منك الموقع بداية اختيار مصدر الشهادة التى حصلت عليها، وسكون عليك الاختيار بين مدارس الثانوية العامة ومدارس العلوم والتكنولوجيا، وفى الجانب ستجد خطوات التسجيل كما يلي: رقم الجلوس - الرغبات السابقة - البيانات الأساسية - إدخال/ تعديل الرغبات - تسجيل الرغبات – النهاية.

الحصول على الرقم السري المطلوب لتسجيل الرغبات فى التنسيق

ويتطلب التسجيل فى موقع التنسيق الإلكتروني الحصول على الرقم السري، وشرح طريقة الموقع الحصول على الرقم السري من استمارة النجاح التى تستلمتها من المدرسية ووضع صورة توضح مكان الرقم السري.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الاولى

ينتهى رسميًا يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، والذى بدأ حسب اعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يوم السبت 21 أغسطس.

رابط حجز اختبار قدرات الثانوية العامة

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا رابط حجز أداء اختبار القدرات لعام 2021، وتستطيع التسجيل لأداء اختبارات القدرات مباشرة عبر رابط الحجز لأداء اختبارات القدرات 2021، والتى تستطيع أيضًا معرفة النتائج التى ظهرت من خلالها.

وعند الضغط على الرابط بأعلي سيطلب منك أيضًا اختيار مصدر الشهادة وسيكون عليك الاختيار بين المدارس الثانوية نظام عام واحد حديث / مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا / مدراس النيل / مدارس البعثة المصرية فى السودان.

وبعد الاختيار سيطلب منك إدخال رقم الجلوس / والرقم القومي / ورقم تأكيدي موجود بأسفل للتأكد من أنك لست ربوت.

دليل قواعد تنسيق الكليات والمعاهد 2021

وأتاح موقع التنسيق 3 دلائل إرشادية لتسجيل الرغبات فى تنسيق الكليات وهي كما يلي:

- دليل القبول فى الكليات والمعاهد.

- دليل اختبارات القدرات على موقع المجلس الأعلي للجامعات.

- دليل الإرشادات وأماكن أداء اختبار القدرات.

الكلمات المفتاحية

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