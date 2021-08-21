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أحمد ريان يُسجل.. ألتاي يكتسح ألانيا سبور برباعية في الدوري التركي

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:22 م
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
علي نبوي
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سجل المهاجم المصري أحمد ياسر ريان هدفًا رائعًا في فوز فريقه ألتاي على ألانيا سبور بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري التركي.

وسجل رباعية فريق ألتاي كلًا من خالي تيام ومارتن رودريجيز وسيزار بيناريس وأحمد ياسر ريان في الدقائق ٢٧ ، ٣٢ ، ٤٩ ، ٨٥، فيما أحرز فامارا ديدييهو هدف ألانيا سبور في الدقيقة ٦٧.

وشارك ريان في المباراة بعدما حل بديلًا حيث احتفظ به المدرب على مقاعد البدلاء ودفع به لينجح في إحراز هدفًا رائعًا من تصويبة قوية.

وبهذا الفوز تصدر فريق ألتاي صدارة الترتيب برصيد ٦ نقاط، بينما توقف رصيد ألانيا سبور عند ٣ نقاط في المركز التاسع.

الكلمات المفتاحية

الانيا سبور احمد ياسر ريان

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