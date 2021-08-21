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طبيب: متحور دلتا كورونا يصيب الأطفال بنسبة أكبر من الكبار (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رامي نخلة، زميل الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، إن هناك أبحاث علمية تشير إلى أن إمكانية تطعيم الأطفال فوق 12 عاما بلقاح كورونا، وهو ما قامت أمريكا بتنفيذه حيث طعمت الأطفال بلقاحي استرازينيكا وفايزر.

وأشار "نخلة"، خلال حواره ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إلى أن الأبحاث تشير إلى أن متحور دلتا يصيب الأطفال بنسبة أكبر من الكبار، مشددًا على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الفصول، ويفضل أن يقوم الأهالي بتوصيل أولادهم للمدرسة بدلا من استخدام الأتوبيس المدرسي.

وحذر من السلام بالأيدي أو الأحضان تجنبا لنقل العدوى بالكورونا، منوها بأن الحضن الأبوي لمدة 15 ثانية يوميا يقوي مناعة جسم الإنسان عن طريق افراز هرمونات السعادة.

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