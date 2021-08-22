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عمرو كمال عبد الواحد يعلن انتقاله إلى الزمالك
الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:01 ص
محمود دياب
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أعلن عمرو كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، بدأ من الموسم الكروي المقبل
وقال عمرو كمال عبدالواحد، في تصريحات إعلامية مع الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة أون تايم سبورت:" انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، بدأ من الموسم الكروي المقبل".
تابع:" فضلت الانضمام إلى صفوف فريق الزمالك بدلًا من بيراميدز، رغم العرض المالي الأكبر، مع احترامي لكل الأندية لكن الأهلي أو الزمالك أكبر الأندية في إفريقيا".
وأختتم:" لا أخاف من الجلوس على مقاعد البدلاء في نادي الزمالك، وقادر على حصد مقعد أساسي في القلعة البيضاء.
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