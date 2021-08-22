عمرو كمال عبد الواحد يعلن انتقاله إلى الزمالك













أعلن عمرو كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، بدأ من الموسم الكروي المقبل













وقال عمرو كمال عبدالواحد، في تصريحات إعلامية مع الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة أون تايم سبورت:" انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، بدأ من الموسم الكروي المقبل".





تابع:" فضلت الانضمام إلى صفوف فريق الزمالك بدلًا من بيراميدز، رغم العرض المالي الأكبر، مع احترامي لكل الأندية لكن الأهلي أو الزمالك أكبر الأندية في إفريقيا".







