Advertisements

عمرو كمال عبد الواحد يعلن انتقاله إلى الزمالك

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
Advertisements



أعلن عمرو كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، بدأ من الموسم الكروي المقبل



وقال عمرو كمال عبدالواحد، في تصريحات إعلامية مع الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة أون تايم سبورت:" انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، بدأ من الموسم الكروي المقبل".

تابع:" فضلت الانضمام إلى صفوف فريق الزمالك بدلًا من بيراميدز، رغم العرض المالي الأكبر، مع احترامي لكل الأندية لكن الأهلي أو الزمالك أكبر الأندية في إفريقيا".


وأختتم:" لا أخاف من الجلوس على مقاعد البدلاء في نادي الزمالك، وقادر على حصد مقعد أساسي في القلعة البيضاء.

الكلمات المفتاحية

عمر كمال انتقالات المصري

أخبار تهمك

موعد أول مباراة لـ ميسي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

نجم الأهلي يخطط للانضمام إلى فاركو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 17 ساعة

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

التشكيل الأمثل للزمالك مع الصفقات المحتملة

الزمالك يخطط لضم ظاهرة الدوري المصري

الزمالك يتواصل مع القناص لضمه

عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من ضم عمر كمال عبد الواحد

آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

11:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements