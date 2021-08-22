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مدرب المقاصة يكشف رسالة إدارة النادي له قبل تدريبه للفريق

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث محمد عبد الجليل، المدير الفني لمصر المقاصة، عن الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق، مشيرًا إلى إنه جاء لأسباب معينة في خطة إدارة النادي.

وقد خسر مصر المقاصة بالأمس أمام نظيره المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب. 

وقال مدرب مصر المقاصة في تصريحات تلفزيونية: "مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة النائب أحمد هويدي كلفني ببناء فريق للموسم المقبل بعيدا عن النتائج هذا الموسم، خاصةً بعد ضمان البقاء بالممتاز".

وتابع: "اتفقت مع الإدارة على الدفع بالناشئين واللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم منذ بداية الموسم للمشاركة فى المباريات المتبقية للدورى، كما نعمل من الآن على بناء فريق جديد استعداداً للموسم القادم".

الكلمات المفتاحية

محمد عبدالجليل جة المقاصة

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