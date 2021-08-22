أحمد موسى محذرًا من كورونا: "داخلين على أيام صعبة" (فيديو)

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من زياداة إصابات كورونا خلال الفترة الجارية، قائلاً: "الدولة بتحذر من زيادة الإصابات بشكل كبير بداية الشهر المقبل".



وناشد "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الفئة الأعلى من 18 عامًا عليها أن تقوم بتسجيل أسمائهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن تلقي اللقاح يعد إلزاميا حتى ولو لم ينص القانون على ذلك.



وأضاف: "الدنيا مش لطيفة وداخلين على أيام صعبة، والحل في اللقاح".

