بسبب الـ"البارت تايم".. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء (فيديو)

عقب الإعلامي محمد الباز، على ما أثاره المحامي أحمد مهران بشأن ما يسمى بـ "زواج البارت تايم"، لافتًا إلى أن دار الإفتاء حذرت منه، ومن اطلاق أسماء جديدة على الزواج.

وقال "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إن المحامي أحمد مهران نشر "بوست" على صفحته الشخصية يعقب فيه على اتهامه بأنه يثير الفتن بالأفكار التي يطرحها، معلقا: "أحمد مهران كان فاضل يكتب متصدقوش محمد الباز أنا راجل تافه".



واعتبر "الباز"، من يروج لمثل هذه الأفكار أنه يعاني من خلل عقلي، مضيفا أن إثارة هذه الأفكار مقصود لإلهاء المجتمع وصناعة فتن اجتماعية.





وعرض الإعلامي محمد الباز، رسالة سابقة للمحامي أحمد مهران أرسلها لمدير برنامجه يطلب فيه الظهور في برنامج "90 دقيقة"، مضيفا: "أحمد مهران كان بيتطفل على الإعلام".





وتقدم "الباز" على الهواء، ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي أحمد مهران لتعمده إثارة الفتن في المجتمع المصري من خلال أفكار شاذة، مطالبا نقيب المحامين محاسبة مثل هؤلاء المحامين.

