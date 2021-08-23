اندلاع تبادل لإطلاق النار بين القوات الغربية في مطار كابول

قالت القوات المسلحة الألمانية إنه اندلعت معركة بالأسلحة النارية بين مسلحين مجهولين وقوات أمن غربية وحراس أفغان في مطار كابول يوم الاثنين، فيما احتشد آلاف الأفغان والأجانب في المطار سعيا للفرار من حكم طالبان.





وقال الجيش الألماني على تويتر إنه قتل حارسًا أفغانيًا وأصيب ثلاثة في معركة عند البوابة الشمالية للمطار، والتي شاركت فيها قوات أمريكية وألمانية.





بينما نشرت طالبان مقاتلين خارج المطار، حيث حاولوا المساعدة في فرض نوع من النظام، هناك حراس أفغان يساعدون القوات الأمريكية داخل المطار. وذكرت شبكة سي إن إن أنه أطلق قناصًا خارج المطار النار على الحراس الأفغان داخل المنشأة وردوا بإطلاق النار لكن القوات الأمريكية ردت على الحراس الأفغان.









وقال مسؤولان من حلف شمال الأطلسي بالمطار إن الوضع تحت السيطرة وأغلقت جميع بوابات المطار. ويشهد المطار حالة من الفوضى منذ أن سيطرت طالبان على العاصمة في 15 أغسطس بينما تحاول القوات الأمريكية والدولية إجلاء المواطنين والأفغان المعرضين للخطر.









وهزم مقاتلو طالبان يوم الأحد الحشود في المطار بعد يوم من مقتل سبعة أفغان في تدافع عند البوابات مع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب القوات الأجنبية. وقال مسؤول في طالبان إن القوات الأجنبية في أفغانستان لم تسع لتمديد الموعد النهائي للمغادرة في 31 أغسطس، بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن القوات الأمريكية قد تبقى لفترة أطول للإشراف على عملية إجلاء "صعبة ومؤلمة".





استولت طالبان على السلطة قبل أكثر من أسبوع بقليل، حيث سحبت الولايات المتحدة وحلفاؤها قواتها بعد حرب استمرت 20 عامًا في الأسابيع التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث كانت القوات الأمريكية تلاحق قادة القاعدة وسعت إلى معاقبة طالبان. وأبرمت إدارة سلف بايدن، دونالد ترامب، اتفاقًا مع طالبان العام الماضي يسمح للولايات المتحدة بسحب قواتها مقابل ضمانات أمنية من طالبان.









قال مستشار قانوني كبير لقيادة طالبان لرويترز يوم الاثنين إن القوات الأجنبية تعمل على اقتراب الموعد النهائي للمغادرة وهو نهاية أغسطس وإنها لم تسع لتمديدها. وقال بايدن يوم الأحد إن الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة ويظل خطيرا. وصرح بايدن في إفادة صحفية في البيت الأبيض "اسمحوا لي أن أكون واضحا، سيكون إجلاء الآلاف من كابول صعبا ومؤلم. أمامنا طريق طويل لنقطعه ولا يزال هناك الكثير من الأخطاء".





وأضاف بايدن إنه وجه وزارة الخارجية بالاتصال بالأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل. وتابع "نحن ننفذ خطة لنقل مجموعات من هؤلاء الأمريكيين إلى بر الأمان ونقلهم بأمان وفعالية إلى مجمع المطار... سأقول مرة أخرى اليوم ما قلته من قبل: أي أمريكي يريد العودة إلى الوطن سيحصل على ما يريد." واوضح انه سيتم مساعدة الحلفاء الأفغان للغرب والأفغان المعرضين للخطر مثل الناشطات والصحفيين.



