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ضبط ١٥ كيلو هيروين و٢٠ كيلو بانجو و٦٠ طرية حشيش في الإسماعيلية وسوهاج

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى ومديريتى أمن (الإسماعيلية- سوهاج) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدوائر (مركز شرطة الإسماعيلية- مركز شرطة القنطرة غرب- مركز شرطة أبوصوير- قسم شرطة ثان سوهاج) وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:


نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته لمخدر الهيروين - سيارة- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد عناصر تشكيل عصابى) وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،500،000) جنيه تقريبًا.

وتمكنت من ضبط (20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام - عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخصين لأحدهم معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (500،000) جنيه تقريبًا.

وقامت بضبط ( 60 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالها سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات (360،000) جنيه تقريبًا.

وأثمرت جهودها عن ضبط (كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة - سيارة- مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،500،000) جنيه تقريبًا.


وأضطلعت مديرية أمن سوهاج، في ضبط (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، آيس، هيروين، عدد من الأقراص المخدرة" مبلغ مالى– 3 هواتف محمول - 3 أسلحة بيضاء- ميزان حساس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- أدوات لتعاطى مخدر الآيس) بحوزة (عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (230،000) جنيه تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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هيروين مخدرات ضبط 100 طربة حشيش ضبط حشيش

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