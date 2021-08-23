عاجل.. وزيرة الصحة تعلن رصد حالات مصابة بمتحور دلتا في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن السيدات الحوامل الحوامل لا يحصلن على لقاح كورونا إلا بعد مرور شهرين على الولادة.





وعن متحور دلتا، أشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، إلى أن متحور دلتا بلس أصبح موجودا في كل أنحاء العالم تقريبا، معلقة: "أول حالة تم رصدها كان في نصف شهر يوليو وكانت لسيدة عمرها 35 عاما، وحالتها كانت بسيطة جدا لم تستدعي دخول المستشفى".



