صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"

نشر الفنان خالد سليم، صورا له من كواليس فيلمه الجديد "في القلب" تجمعه مع أبطال العمل عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "سليم" على الصور قائلا "كواليس تصوير فيلمي الجديد "في القلب" مع النجوم نسرين طافش، إنجي كيواني، محمد عز، منه فضالي، توني ماهر، كريم سرور، وحبايب قلبي الفنانة الكبيرة سوسن بدر، والفنانة الكبيرة هاله فاخر".

أضاف خالد قائلا: "استنوا حاجه جامده إنشاء الله يعجبكم جدا الفيلم من إخراج مرقص عادل وإنتاج شركة ريماس "إسحاق إبراهيم" ومدير التصوير عز العرب".

يذكر أن أعمال الفنان خالد سليم الغنائية "عشمني" وهي من كلمات هشام صادق، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، ميكس هاني محروس.