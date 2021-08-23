Advertisements

صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
Advertisements

نشر الفنان خالد سليم، صورا له من كواليس فيلمه الجديد "في القلب" تجمعه مع أبطال العمل عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "سليم" على الصور قائلا "كواليس تصوير فيلمي الجديد "في القلب" مع النجوم نسرين طافش، إنجي كيواني، محمد عز، منه فضالي، توني ماهر، كريم سرور، وحبايب قلبي الفنانة الكبيرة سوسن بدر، والفنانة الكبيرة هاله فاخر".

أضاف خالد قائلا: "استنوا حاجه جامده إنشاء الله يعجبكم جدا الفيلم من إخراج مرقص عادل وإنتاج شركة ريماس "إسحاق إبراهيم" ومدير التصوير عز العرب".

يذكر أن أعمال الفنان خالد سليم الغنائية "عشمني" وهي من كلمات هشام صادق، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، ميكس هاني محروس.

صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"
صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"
صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"
صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"
صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"
صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"
صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"
صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"
صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"
صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم وردة وموعد الإعلان عن الصفقات

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

عاجل| "الصحة" تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس داخل مصر

منذ أقل من ساعتين

مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

5 نجوم متاحين أمام البدري لتعويض غياب "صلاح" مع منتخب مصر "تقرير"

منذ ساعة

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:08 م

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

10:00 ص

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements