كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة نجم الفريق المعار عقب نهاية الموسم الجاري.









ورفض المدير الفني الفرنسي رحيل مصطفى فتحي بعد تألقه في الفترة الأخيرة بصفوف سموحة والتي شهدت تألق لافت لنجم الفريق خلال منافسات بطولة الدوري العام.









كما أكد المدير الفني أنه بحاجة إلى خدمات اللاعب في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يريد هذه الإمكانيات داخل القلعة البيضاء.









ورفض كارتيرون رفضا تاما لرحيل اللاعب مرة أخرى عن صفوف الفريق الأبيض سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، كما رفض دخول اللاعب في أي صفقة تبادلية خلال المرحلة المقبلة.









ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن صفقات الزمالك عقب التتويج ببطولة الدوري أو إنتهاء منافسات الدوري المصري الممتاز.



