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تعرف على القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والجونة في الدوري المصري

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:30 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة فنية للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مواجهة هامة أمام  الجونة مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة بالدوري 

و تغلب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على منافسه المصري البورسعيدي بالجولة الماضية 32 من بطولة الدوري  بنتيجة 4-2 في المواجهة التي أقيمت على ملعب ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الجونة ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الثلاثاء.

أما عن القنوات الناقلة فمن المقرر أن تنقل مبارة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي و الجونة بشكل حصري عبر  قناة أون تايم سبورتس 1.

الكلمات المفتاحية

الجونة الاهلي الأهلي أمام طلائع الجيش

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