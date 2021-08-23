Advertisements

هل عدم الشعور بأعراض جانبية عند تلقي "سينوفاك" دليلاً على عدم فاعليته؟.. "فاكسيرا" تجيب

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إن هيئة الدواء المصرية اعتمدت لقاح "سينوفاك فاكسيرا" المصنع محليًا، ومنحه رخصة الاستخدام الطارىء، حيث سيتواجد اللقاح اعتبارًا من الغد في مراكز التطعيم.
 
وأشارت "هبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلي بنهاية العام إلى 40 مليون جرعة، لافتة إلى أن إنتاج "سينوفاك" محليا تم تحت إشراف الخبراء الصينين، وهيئة الدواء المصرية كجهة رقابية.

وأوضحت أن اعتماد الدول أنواع معينة من اللقاحات تعد سياسات خاصة بالدول وليس لها علاقة بفاعلية اللقاح، مؤكدة أنه لا يوجد فرق في جودة المنتج المصري عن المنتج الصيني.

وأكدت أن عدم الشعور بأي أعراض عند الحصول على لقاح سينوفارم أو سينوفاك مقارنة باللقاحات الأخرى ليس له علاقة بكفاءة أو فاعلية اللقاح، حيث أن الأمر يعتمد على مدى تقبل الجهاز المناعي للقاح، حيث أن قوة الأعراض ليست دليلا على فاعلية اللقاح.
 
وعن تصنيع لقاح المصري، أوضحت أن الفترة القادمة ستشهد نقل كامل لتكنولوجيا التصنيع حتى نصل لمرحلة إنتاج المادة الخام بأنفسنا.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورنا فاكسيرا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يومين

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي للقاء الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

"مفيش دم".. الجمهور يهاجم محمد رمضان عقب تجاهله وفاة والدة زوجته بهذه الطريقة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ 40 دقيقة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يومين

تعرف على غيابات الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ 35 دقيقة

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ 11 دقائق

فرج عامر يكشف صفقات سموحة في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: فاعلية لقاح سينوفارم تصل لـ100% حماية من الإصابة بأعراض عنيفة

يحمي من كورونا.. متى تصنع مصر لقاح سينوفاك؟

أحدثها "أسترازينيكا".. لقاحات تصنع في مصر

تساؤل برلماني بشأن اعتماد لقاح "سينوفاك" من منظمة الصحة العالمية؟

"فاكسير" تفجر مفاجأة حول فاعلية لقاح "سينوفاك" المنتج في مصر

"فاكسيرا": الصين متعاونة في نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

10:31 م

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

09:34 م

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

07:59 م

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

07:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements