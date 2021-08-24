منى زكي عن مسلسل" لعبة نيوتن": أحمد حلمي أجبرني على متابعته





واضافت: "كان بيستني نبقى لوحدنا ويفتح نتفرج عليه وأنا ببقى مبسوطة بريأكشنات حلمي على المسلسل وده مش الطبيعي بتاعه".







صرحت الفنانة منى زكي في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس عن توترها من رؤية أعمالها فلذلك لا تحب رؤية أعمالها.وقالت منى زكي إن زوجها الفنان أحمد حلمي أجبرها على مشاهدة مسلسل لعبة نيوتن؛ مضيفة: "قال لي ماينفعش ماتشوفيش المسلسل ده بالذات ده رهيب"