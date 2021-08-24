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منى زكي عن مسلسل" لعبة نيوتن": أحمد حلمي أجبرني على متابعته

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
منار داود
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صرحت الفنانة منى زكي في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس عن توترها من رؤية أعمالها فلذلك لا تحب رؤية أعمالها.

وقالت منى زكي إن زوجها الفنان أحمد حلمي أجبرها على مشاهدة مسلسل لعبة نيوتن؛ مضيفة: "قال لي ماينفعش ماتشوفيش المسلسل ده بالذات ده رهيب"

واضافت:  "كان بيستني نبقى لوحدنا ويفتح نتفرج عليه وأنا ببقى مبسوطة بريأكشنات حلمي على المسلسل وده مش الطبيعي بتاعه".


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