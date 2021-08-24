Advertisements
منى زكي عن مسلسل" لعبة نيوتن": أحمد حلمي أجبرني على متابعته
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:18 ص
منار داود
Advertisements
صرحت الفنانة منى زكي في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس عن توترها من رؤية أعمالها فلذلك لا تحب رؤية أعمالها.
وقالت منى زكي إن زوجها الفنان أحمد حلمي أجبرها على مشاهدة مسلسل لعبة نيوتن؛ مضيفة: "قال لي ماينفعش ماتشوفيش المسلسل ده بالذات ده رهيب"
وقالت منى زكي إن زوجها الفنان أحمد حلمي أجبرها على مشاهدة مسلسل لعبة نيوتن؛ مضيفة: "قال لي ماينفعش ماتشوفيش المسلسل ده بالذات ده رهيب"
واضافت: "كان بيستني نبقى لوحدنا ويفتح نتفرج عليه وأنا ببقى مبسوطة بريأكشنات حلمي على المسلسل وده مش الطبيعي بتاعه".
Advertisements